Українці дізналися суперників у кваліфікації Australian Open

Відбулося жеребкування жіночого турніру Australian Open. За її результатами українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі кваліфікації.

Кваліфікаційний турнір на Australian Open розпочнеться вже 10 січня.

До слова Перша перемога у році: Ястремська вдало стартувала на турнірі в Австралії

Леся Цуренко (WTA 118) – Анкіта Райна (Індія, WTA 202) – перший очний матч;

(WTA 118) – Анкіта Райна (Індія, WTA 202) – перший очний матч; Катерина Козлова (WTA 144) – Грейс Мін (США, WTA 171) – 1-0 на користь Козлової;

(WTA 144) – Грейс Мін (США, WTA 171) – 1-0 на користь Козлової; Дарія Снігур (WTA 153) – Вероніка Сепеде-Ройг (Парагвай, WTA 194) – перший очний матч;

(WTA 153) – Вероніка Сепеде-Ройг (Парагвай, WTA 194) – перший очний матч; Катерина Бондаренко (WTA 207) – Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралія, WTA 1467) – перший очний матч.

Всі результати жіночого жеребкування:

Також відбулося жеребкування чоловічого турніру Australian Open. За її результатами українські тенісисти впізнали суперників у першому колі кваліфікації.

Ілля Марченко зіграє проти японця Йосуке Ватанукі, Сергій Стаховський побореться з американцем Джей-Джей Вульфом, а суперником Віталія Сачка буде Зізу Бергс із Бельгії.

Всі результати чоловічого жеребкування: