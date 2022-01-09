Квалификационный турнир на Australian Open начнется уже 10 января.

К слову Первая победа в году: Ястремская удачно стартовала на турнире в Австралии

Леся Цуренко (WTA 118) – Анкита Райна (Индия, WTA 202) – первый очный матч;

(WTA 118) – Анкита Райна (Индия, WTA 202) – первый очный матч; Екатерина Козлова (WTA 144) – Грейс Мин (США, WTA 171) – 1-0 в пользу Козловой;

(WTA 144) – Грейс Мин (США, WTA 171) – 1-0 в пользу Козловой; Дарья Снигур (WTA 153) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, WTA 194) – первый очный матч;

(WTA 153) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, WTA 194) – первый очный матч; Катерина Бондаренко (WTA 207) – Шарлотта Кемпенарс-Нач (Австралия, WTA 1467) – первый очный матч.

Все результаты женской жеребьевки:



Также состоялась жеребьевка мужского турнира Australian Open. По ее результатам украинские теннисисты узнали соперников в первом круге квалификации.

Илья Марченко сыграет против японца Йосуке Ватануки, Сергей Стаховский поборется с американцем Джей-Джей Вульфом, а соперником Виталия Сачко будет Зизу Бергс из Бельгии.

Все результаты мужской жеребьевки: