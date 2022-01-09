Джоан Цугер – Даяна Ястремська 0:2 (5:7, 4:6)

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У четвертому геймі першого сету Ястремська зробила брейк і впевнено вела гру. Але після рахунка 5:2 на користь українки Цугер зуміла виграти три гейми поспіль і зрівняла рахунок. І все ж, Даяна довела сет до переможного закінчення.

У середині другого сету суперниці обмінялися брейками, а за рахунку 5:4 на свою користь Ястремська взяла подачу опонентки та виграла матч.

У наступному поєдинку Ястремська зустрінеться з бельгійкою Алісон ван Ейтванк (№58 WTA), посіяною у кваліфікації під першим номером.

Зверніть увагу! В основній сітці турніру також виступатимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.