У матчі-відповіді плей-офф за вихід у Першу лігу України "Черкащина" розписала мирову з "Вересом".

Черкащина – Верес 1:1

Голи: Захаревич, 49 – Махнєв, 18 (пен.)

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Перший тайм зустрічі був багатим на події. В середині першої половини гри гості заробили пенальті. З точки переграв воротаря "Черкащини" Махнєв.

Але менш, ніж через 10 хвилин автор голу перетворився на антигероя, заробивши вилучення. Вже через 4 хвилини "Верес" залишився удев'ятьох. "Червоне світло" перед собою побачив Гончаренко. Проте в кінцівці тайму вилучення заробив також гравець "Черкащини" Кабанюк.

У підсумку, "Верес" пробився в Першу лігу. Спочатку команда вдома з рахунком 2:0 обіграла "Черкащину" яка замкнула турнірну таблицю Першої ліги.

"Верес" посів 6 місце в УПЛ сезону 2017/18, а потім знизився в Другу лігу після об'єднання з ФК "Львів".

Другий новачок Першої ліги

У матчі-відповіді плей-офф за вихід у Першу лігу України "Альянс" переграв "Металург" – 1:0. За підсумками двох матчів він також піднявся у класі.