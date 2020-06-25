"Чорноморець" сенсаційно розтрощив "Волинь" під керівництвом нового тренера
"Чорноморець" вдома впевнено обіграв "Волинь" (5:2) у матчі 20 туру Першої ліги. Це був перший поєдинок "моряків" під керівництвом нового головного тренера – Сергія Ковальця, який очолив команду в травні.
Чорноморець – Волинь 5:2
Голи: Авагімян, 44, Клименко, 48 (пен.), Янаков, 73, Яловенко, 85, 90+1 – Волишинович, 18, Климець, 86
Видалення: Цюпа, 47
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Гості повели в рахунку на 18-й хвилині матчу зусиллями Ростислава Волошиновича. "Чорноморець" відігрався в кінці першого тайму після точного удару Артура Авагімяна.
Після перерви "Чорноморець" вийшов вперед – Владислав Клименко реалізував пенальті. В епізоді з пенальті "Волинь" залишилася в меншості – другу жовту картку отримав Іван Цюпа.
До кінця зустрічі "Чорноморець" відзначився ще тричі. "Волинь" відповіла лише одним голом.
Таким чином, одеська команда зупинила одного з претендентів на путівки в УПЛ. Сергій Ковалець дебютував на посаді наставника "Чорноморця" з переконливої перемоги.
Коронавірус у "Волині"
Головний тренер луцької "Волині" Андрій Тлумак і його помічник Андрій Сапуга на з'явилися в Одесі на матчі проти "Чорноморця". На тренерському містку команди знаходиться асистент Павло Котовенко.
Можливо, причиною їх відсутності стало інфікування COVID-19. Ще напередодні стало відомо, що у двох тренерів "Волині" виявили коронавірус.