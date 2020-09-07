В Україні на два тижні зупинили матчі плей-офф УХЛ на стадії півфіналів. У двох команд підтвердили випадки коронавірусу в хокеїстів.

Як мінімум відомо про 19 випадків зараження коронавірусом у хокеїстів "Донбасу". Ще два випадки підтверджено у двох гравців "Білого Барсу", повідомили в УХЛ.

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Також тести на коронавірус здали гравці ще двох команд, які виступають у півфіналі – "Дніпро" та "Кременчук".

Рішення про відновлення матчів плей-офф буде прийнято лише після проведення повторного тестування у команд-півфіналістів. Однак матчі відновляться не швидше, аніж за два тижні.

Нагадаємо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. На цей час "Кременчук" веде в серії у "Білого Барса" з рахунком 2:0, а в парі між "Донбасом" та "Дніпром" встановився паритет – 1:1.