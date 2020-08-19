Луцька "Волинь" призначила на посаду головного тренера українського фахівця Василя Сачка.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу, деталі угоди не повідомляються. 19 серпня 45-річний екскерманич полтавської "Ворскли" був представлений новій команді та провів дебютне тренування.

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Тренерський штаб поки не названий, але раніше була інформація, що один з асистентів стане Ярослав Комзюк, який у 2017 році очолював "Волинь".

За підсумками минулого чемпіонату "Волинь" посіла п'яте місце і не зуміла підвищитися в класі. У зв'язку з цим колишній керманич луцького клубу Андрій Тлумак був відправлений у відставку.

Що відомо про Василя Сачка

Сачко в якості гравця п'ять років провів у складі «Волині», разом з командою він ставав чемпіоном і кращим бомбардиром Першої ліги.

Останнім місце роботи Сачка була "Ворскла", яку він покинув у березні 2019 року.