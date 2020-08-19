Луцька "Волинь" офіційно призначила нового тренера
Луцька "Волинь" призначила на посаду головного тренера українського фахівця Василя Сачка.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу, деталі угоди не повідомляються. 19 серпня 45-річний екскерманич полтавської "Ворскли" був представлений новій команді та провів дебютне тренування.
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Тренерський штаб поки не названий, але раніше була інформація, що один з асистентів стане Ярослав Комзюк, який у 2017 році очолював "Волинь".
Що відомо про Василя Сачка
Сачко в якості гравця п'ять років провів у складі «Волині», разом з командою він ставав чемпіоном і кращим бомбардиром Першої ліги.
Останнім місце роботи Сачка була "Ворскла", яку він покинув у березні 2019 року.