Українського хокеїста винесли на ношах після удару ліктем суперника: у нього струс мозку – відео

Збірна України зіграла перший матч на молодіжному чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні IB. У першому матчі "синьо-жовті" розбили Естонію, однак гра запам'яталася брудним вчинком естонського хокеїста.

Брудний вчинок естонського хокеїста

Наприкінці матчу оборонець збірної Естонії Нікіта Філіпенко вдарив ліктем у голову українця Дмитра Кобильника.

До теми Україна розгромила Естонію у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею

Після удару український хокеїст тривалий час лежав на майданчику. Кобильник покинув лід з допомогою партнерів і згодом на ношах був доправлений до "швидкої".

Відео удару Філіпенка



Після медичного обстеження у Кобильника діагностовано струс мозку середньої важкості. Наразі невідомо, чи зможе хокеїст продовжити виступ на чемпіонаті світу.

Натомість світова першість завершилася для Філіпенка. Окрім вилучення під час матчу з Україною, естонець отримав дискваліфікацію після гри на весь турнір.

"Дія Нікіти Філіпенка була навмисною і небезпечною. Він завдавав удар, незважаючи на те, що український гравець, не очікуючи атаки, перебував у беззахисному положенні. Піднявши руку і збільшивши площину свого тіла, Філіпенко націлився на голову супротивника і завдав непотрібний удар", – йдеться в аргументації дисциплінарного комітету IIHF.

. Збірна України розгромила команду Естонії з рахунком 2:7. Наступну гру наші хокеїсти проведуть 14-го грудня проти Японії.