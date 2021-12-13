Естонія U-20 – Україна U-20 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

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У складі збірної України шайби закинули Грабовецький, Коржилецький (дубль), Трахт, Гребенник та Гончаренко (дубль).

У першому періоді рахунок відкрила молодіжна збірна України – Артем Грабовецький дав старт поєдинку. Подвоїв перевагу національної збірної Данило Коржилецький. Естонцям вдалося скоротити відрив до кінця періоду. На перерву команди пішли з рахунком 1:2.

У другому періоді "синьо-жовті" вирвалися вперед, влаштувавши справжній феєрверк із шайб. У роздягальні команди пішли з рахунком 2:6.

У завершальній двадцятихвилинці ефектне завершення зробив Артем Гребенник, закинувши сьому шайбу національної збірної.