Грязный поступок эстонского хоккеиста
В конце матча защитник сборной Эстонии Никита Филипенко ударил локтем в голову украинца Дмитрия Кобыльника.
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После удара украинский хоккеист длительное время лежал на площадке. Кобыльник покинул лед с помощью партнеров и со временем на носилках был доставлен в "скорую".
Видео удара Филипенко
После медицинского обследования у Кобыльника диагностировано сотрясение мозга средней тяжести. Пока неизвестно, сможет ли хоккеист продолжить выступления на чемпионате мира.
А вот для Филипенко мировое первенство завершилось. Кроме удаления во время матча с Украиной, эстонец получил дисквалификацию после игры на весь турнир.
"Действие Никиты Филипенко было преднамеренным и опасным. Он наносил удар, несмотря на то, что украинский игрок, не ожидая атаки, находился в беззащитном положении. Подняв руку и увеличив плоскость своего тела, Филипенко нацелился на голову противника и нанес ненужный удар", – говорится в аргументации дисциплинарного комитета IIHF.