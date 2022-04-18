Футболіста збірної України Сікана вилучили за бійку на футбольному полі
Ганза, за яку на правах оренди виступає Данило Сікан, 17 квітня зіграла вдома проти Регенсбурга. Українець відзначився зі знаком мінус.
Через запальний характер
21-річний форвард розпочав домашній поєдинок Ганзи на лаві запасних. Данило Сікан вийшов на поле у середині другого тайму та встиг відзначити, але аж ніяк не голом, пише 24 канал.
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Вже у компенсований до матчу час український легіонер взяв участь у штовханині та отримав серйозне покарання від арбітра. Українець побачив перед собою червону картку.
Це перше вилучення Сікана у футболці німецького клубу.
- Загалом за Ганзу відіграв у Другій Бундеслізі 10 матчів, у яких вже встиг запам'ятатись дебютним голом та асистом.
- Футболіст виступатиме в оренді за Ганзу до 30 червня 2022-го, після чого повернеться у Шахтар.
До слова, зустріч клубу українця проти Регенсбурга закінчився мировою 1:1. Нічия принесла Ганзі одне очко. Тепер після 30 турів команда Сікана посідає 12-те місце, маючи у своєму активі 28 пунктів.Нагадаємо! Ганза відзначилась хорошим вчинком. Німецький клуб разом із фанатами зібрав кошти та переміг у боротьбі за лот Сікана. Данило виклав медаль переможця чемпіонату світу U-20. Тепер цю нагороду повернуть футболісту або віддадуть у клубний музей.