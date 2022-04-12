Благодійна місія виконана
Ганза змогла перебити усі ставки, які були зроблені у боротьбі за лот українського футболіста. Німецький клуб збирав кошти спільно з уболівальниками команди.
До теми Сікан виставив на аукціон медаль чемпіона світу: Ганза хоче придбати лот та віддати її українцю
Ставка німецького клубу була у розмірі 32 тисяч доларів, яку ніхто так і не зміг перевершити. Золота медаль чемпіонату світу до 20 років дісталась Ганзі за майже 1 мільйон гривень. Усі кошти підуть на потреби України.
Ганза не хотіла, щоб футболіст втрачав дорогоцінну нагороду, тому взяв участь в аукціоні на підтримку України. Тепер медаль повернеться у руки Сікана або буде виставлена у клубному музеї.
Клуб українця виступає у Другій лізі Німеччини. Після 29 турів Ганза посідає лише 13-те місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок.
Кар'єра Сікана у Ганзі
- 20-річний форвард виступає у Ганзі на правах оренди. Його контракт належить Шахтарю.
- Сікан поповнив ряди німецького клубу наприкінці січні 2022 року.
- За нову команду зіграв 9 матчів, у яких відзначився дебютним голом та асистом.
- 30 червня 2022 року повернеться до складу "гірників".