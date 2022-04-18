Севілья – Реал 2:3
Голи: Ракитич, 21, Ламела, 25 – Родріго, 50, Іглесіас, 82, Бензема, 90+2
Господарі першими відкрили рахунок у матчі, заробивши право на перспективний штрафний. Ракитич майстерним ударом зі стандарту поклав м'яч у сітку воріт Реала – 1:0, пише 24 канал.
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Вже через чотири хвилини Севілья подвоїла перевагу на табло. Корона вибіг віч-на-віч з голкіпером, але обіграти його не зміг. М'яч відскочив під удар Ламели, який забив вже у незахищені ворота – 2:0.
Бензема добре приклався до м'яча з меж штрафного, але пробив прямо по центру воріт.
Саме з таким рахунком закінчилась перша частина матчу.
Неймовірна 45-хвилинка від Реала
Після перерви Бензема змарнував чудовий момент, щоб змінити цифри на табло.
На 50-й хвилині Родріго відгукнувся на простріл від Карвахаля та ударом в один дотик відквитав один м'яч – 2:1.
Голкіпер впорався з потужним ударом Мілітао з дальньої відстані.
На 63-й хвилині Бензема цілив у дальній нижній кут воріт Севільї. Але м'яч пролетів поруч зі стійкою.
Наприкінці поєдинку Іглесіас реалізував вдалу передачу від Карвахаля, який став автором двох гольових пасів – 2:2.
Вже у компенсований до матчу час Бензема знову прийшов на порятунок "Королівському клубу". Родріго віддав передачу на межі воротарського майданчика суперника. М'яч долетів до Каріма, який легко прошив сітку воріт Реала – 2:3.
Реал вирвав перемогу у виїзному поєдинку проти Севільї.
Севілья – Реал: відеоогляд матчу