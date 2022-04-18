Севілья – Реал 2:3

Голи: Ракитич, 21, Ламела, 25 – Родріго, 50, Іглесіас, 82, Бензема, 90+2

Господарі першими відкрили рахунок у матчі, заробивши право на перспективний штрафний. Ракитич майстерним ударом зі стандарту поклав м'яч у сітку воріт Реала – 1:0, пише 24 канал.

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Вже через чотири хвилини Севілья подвоїла перевагу на табло. Корона вибіг віч-на-віч з голкіпером, але обіграти його не зміг. М'яч відскочив під удар Ламели, який забив вже у незахищені ворота – 2:0.

Бензема добре приклався до м'яча з меж штрафного, але пробив прямо по центру воріт.

Саме з таким рахунком закінчилась перша частина матчу.

Неймовірна 45-хвилинка від Реала

Після перерви Бензема змарнував чудовий момент, щоб змінити цифри на табло.

На 50-й хвилині Родріго відгукнувся на простріл від Карвахаля та ударом в один дотик відквитав один м'яч – 2:1.

Голкіпер впорався з потужним ударом Мілітао з дальньої відстані.

На 63-й хвилині Бензема цілив у дальній нижній кут воріт Севільї. Але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Скасований гол! Вінісіум майстерно прийняв м'яч на груди та красиво забив за Реал. Але суддя після допомоги ВАР скасував взяття воріт через гру рукою.

Наприкінці поєдинку Іглесіас реалізував вдалу передачу від Карвахаля, який став автором двох гольових пасів – 2:2.

Вже у компенсований до матчу час Бензема знову прийшов на порятунок "Королівському клубу". Родріго віддав передачу на межі воротарського майданчика суперника. М'яч долетів до Каріма, який легко прошив сітку воріт Реала – 2:3.

Реал вирвав перемогу у виїзному поєдинку проти Севільї.

Севілья – Реал: відеоогляд матчу