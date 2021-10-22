Українського фаната сильно побили на стадіоні під час матчу Ліги Європи
22 жовтня 2021 , 09:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал вболівальників Зорі
Під час матчу Ліги конференцій ЦСКА Софія – Зоря (0:1) трапився неприємний інцидент на трибунах. Постраждав український вболівальник.
Місцеві стюарди побили вболівальника луганців, який емоційно радів успіху своєї команди.
Як це було Шикарний гол Аллах'яра приніс Зорі першу перемогу в Лізі конференцій: відео
"Напишу коротко. Відразу після гола стюарди зривали наші прапори, а потім дуже сильно був побитий наш уболівальник, якого ви всі чули в трансляції", – йдеться в публікації.
ЦСКА Софія – Зоря: коротко про матч
- Луганська Зоря обіграла софійський ЦСКА в матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій. Зустріч у столиці Болгарії на стадіоні Васіл Левскі завершилася з рахунком 1:0.
- Перший тайм поєдинку пройшов за повного домінування господарів. Вони мали кілька моментів, щоб забити, але фортуна в цих епізодах була на боці луганчан. Зоря ж за перші 45 хвилин завдала лише один удар по воротах суперника, але і той виявився неточним.
- А ось після перерви бронзовий призер чемпіонату України заграв краще. Підопічні Віктора Скрипника стали діяти активніше попереду і на 65-й хвилині відкрили рахунок. Аллах'яр Саядманеш завдав шикарний удар з лівого краю карного майданчика болгар і потрапив точно в дальній кут.
- Додамо, що для Зорі це були перші очки в рамках групового етапу Ліги конференцій. 4 листопада луганці прийматимуть ЦСКА в Запоріжжі.