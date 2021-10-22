Місцеві стюарди побили вболівальника луганців, який емоційно радів успіху своєї команди.

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"Напишу коротко. Відразу після гола стюарди зривали наші прапори, а потім дуже сильно був побитий наш уболівальник, якого ви всі чули в трансляції", – йдеться в публікації.

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