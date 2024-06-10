Український боксер проведе бій у Москві, де його представили уродженцем російського Херсона
Джерело:Dustum Boxing
Після початку повномасштабного вторгнення українські спортсмени консолідувалися в боротьбі проти окупантів. Чимала кількість взяла зброю до рук, щоб захищати країну, інші ж волонтерять, донатять та доносять правду світу через майданчики, де їх голос звучить гучно.
Проте, на жаль, не обійшлося й без зрадників. Одним з таких став уродженець Херсона Дмитро Щербина.
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Мрія пропагандистів
Спочатку 28-річний боксер середньої ваги не засудив агресію Росії, яка напала на його країну та вже в перші дні повномасштабного вторгнення окупувала рідне місто. Пізніше ж відкрито почав діяти в інтересах ворога.
Дмитро Щербина не погребував провести бій у Москві. Після такого огидного вчинку ним одразу почали користуватися у пропагандистських цілях.
"Запорєбрикова" промоутерська компанія Dustum Boxing представила його, як представника Росії. Під відео з інтерв’ю боксера місце народження Щербини підписали як "Херсон, Росія".
До цього антиукраїнського шабашу доєднався й сам боксер, видавши скандальну заяву:
Звичайно, це рівень. Тим паче, що я завжди хотів побувати в Москві. Для мене це гарна подія.
Зазначимо, що бій Щербина – Лубсанов відбудеться вже 10 червня.До слова. Під відео з анонсом бою, де Херсон назвали Росією, поставив вподобайку також український боксер Андрій Великовський.
Нагадаємо, що Дмитро Щербина після початку повномасштабного вторгнення жив у Німеччині. Він мав контракт із промоутерською компанією First Punch Boxing та після 24 лютого 2022 року провів 5 поєдинків, 4 з яких в Німеччині та 1 в Ізраїлі.
Це буде його перший в кар’єрі виступ у Росії. Подейкують, що наразі він перебрався у Краснодар і навіть отримав російський паспорт.