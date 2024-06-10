Однако, к сожалению, не обошлось и без предателей. Одним из таких стал уроженец Херсона Дмитрий Щербина.

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Мечта пропагандистов

Сначала 28-летний боксер среднего веса не осудил агрессию России, которая напала на его страну и уже в первые дни полномасштабного вторжения оккупировала родной город. Позже же открыто начал действовать в интересах врага.

Дмитрий Щербина не побрезговал провести бой в Москве. После такого отвратительного поступка им сразу начали пользоваться в пропагандистских целях.

"Запоребриковая" промоутерская компания Dustum Boxing представила его, как представителя России. Под видео с интервью боксера место рождения Щербины подписали как "Херсон, Россия".

К этому антиукраинскому шабашу присоединился и сам боксер, выдав скандальное заявление:

Конечно, это уровень. Тем более, что я всегда хотел побывать в Москве. Для меня это хорошее событие.

Отметим, что бой Щербина – Лубсанов состоится уже 10 июня.

К слову. Под видео с анонсом боя, где Херсон назвали Россией, поставил лайк также украинский боксер Андрей Великовский.

Напомним, что Дмитрий Щербина после начала полномасштабного вторжения жил в Германии. Он имел контракт с промоутерской компанией First Punch Boxing и после 24 февраля 2022 года провел 5 поединков, 4 из которых в Германии и 1 в Израиле.

Это будет его первое в карьере выступление в России. Поговаривают, что сейчас он перебрался в Краснодар и даже получил российский паспорт.