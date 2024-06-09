Цей поєдинок стане вже п'ятим титульним для українських боксерів протягом трьох місяців. До цього свої перемоги здобули Сергій Богачук, Василь Ломаченко, Олександр Усик і Денис Берінчик.
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Бенавіде про стиль Гвоздика
Напередодні чемпіонського бою своїми очікуваннями від нього поділився Давід Бенавідес. Американець віддав належне майбутньому супернику та відзначив упізнаваний у всьому світі український стиль.
Гвоздик – чудовий боксер. У нього хороший аматорський та професійний досвід. Він чемпіон світу. Він має український стиль. Я багато спостерігав за Гвоздиком і кілька разів спарингував з ним в Окснарді. Тому я дуже добре знаю його стиль,
– сказав Бенавідес.
Попри це 27-річний боксер упевнений у своїх силах та налаштований виключно на перемогу:
"Я завжди вивчаю бійців із різними стилями. Як класичних боксерів, так і нокаутерів. Ніколи не знаєш, у якому стилі вирішить битися твій суперник. Бо раптом він просто вирішить змінити свій стиль перед нашим боєм. Тому я маю бути готовим адаптуватися до всього. Мене це не дуже турбує. Боксер чи панчер – я розберуся і з тим, і з іншим".
Нагадаємо, що Олександр Гвоздик після поразки від Артура Бетербієва оголосив про закінчення кар'єри, утім повернувся через 3 роки й уже здобув 3 перемоги. Головною мотивацією він назвав чемпіонські амбіції та взяття реваншу в російського боксера.