Український Житлобуд-1 стартував з розгромної перемоги у кваліфікації Ліги чемпіонів

Харківський футбольний клуб Житлобуд-1 зіграв перший матч кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Завдяки розгромній перемозі, українська команда зуміла пройти у наступний раунд кваліфікації.

Першим суперником Житлобуд-1 на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів стала команда Софія з Болгарії.

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У першому таймі обидві команди обмінялися забитими голами – на удар Шевчук суперниці відповіли влучним пострілом Александрової. Тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

А вже у другому таймі забивали лише футболістки Житлобуд-1. Голами відзначилися Шматко, Овдійчук, Бойченко та Кочнєва.

За вихід у наступний раунд кваліфікації, Житлобуд-1 позмагається з переможцем пари Помур’є (Словенія) – РФШ (Латвія). Гра відбудеться 21 серпня.