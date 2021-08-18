Український Житлобуд-1 стартував з розгромної перемоги у кваліфікації Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
Харківський футбольний клуб Житлобуд-1 зіграв перший матч кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Завдяки розгромній перемозі, українська команда зуміла пройти у наступний раунд кваліфікації.
Першим суперником Житлобуд-1 на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів стала команда Софія з Болгарії.
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У першому таймі обидві команди обмінялися забитими голами – на удар Шевчук суперниці відповіли влучним пострілом Александрової. Тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку.
А вже у другому таймі забивали лише футболістки Житлобуд-1. Голами відзначилися Шматко, Овдійчук, Бойченко та Кочнєва.
За вихід у наступний раунд кваліфікації, Житлобуд-1 позмагається з переможцем пари Помур’є (Словенія) – РФШ (Латвія). Гра відбудеться 21 серпня.
- В цьому сезоні в жіночій Лізі чемпіонів дещо змінили правила кваліфікації. Тепер на команди очікує два раунди. Перший раунд складається з мінітурнірів. Усіх учасниць поділили на 11 груп по чотири команди (в одній групі три команди). Вони зіграють по два матчі – півфінали та фінал (і матч за третє місце). Матчі відбуваються на полі однієї з команд (саме через це Житлобу-1 матч проти Софії проводив у Словенії).
- Переможець кожного фіналу виходить у другий раунд. Там вже на команди очікують по одному супернику, з яким треба зіграти два матчі – вдома та на виїзді. Переможець цієї пари виходить у груповий етап жіночої Ліги чемпіонів.