Первым соперником Жилстрой-1 на пути к групповому этапу Лиги чемпионов стала команда София из Болгарии.

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В первом тайме обе команды обменялись забитыми голами – на удар Шевчук соперницы ответили точным выстрелом Александровой. Поэтому на перерыв команды ушли при ничейном счете.

А уже во втором тайме забивали только футболисты Жилстрой-1. Голами отметились Шматко, Овдийчук, Бойченко и Кочнева.

За выход в следующий раунд квалификации, Жилстрой-1 посоревнуется с победителем Пари Помурье (Словения) – РФШ (Латвия). Игра состоится 21 августа.