Український баскетболіст Олексій Лень провів хороший матч за Вашингтон у НБА. Центровий запам'ятався красивим данком у матчі проти Денвера.

Ефективний матч Олексія Леня дозволив Вашингтону здобути лише 9-у перемогу у новому сезоні регулярного чемпіонату НБА. Загалом українець набрав 10 очок.

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Неймовірна атака

За 2 секунди до кінця другої чверті український центровий отримав передачу від Бредлі Біла, який віддав передачу з власної частини паркету. М'яч пролетів майже через весь майданчик. Українець не змарнував чудову нагоду забити після такої розкішної передачі. Центровий увірвався під щит та виконав данк.

Коли Лень виконав кидок згори пролунала сирена про закінчення матчу. Окрім 10 пунктів Олексій віддав одну передачу та зробив 8 підбирань. Одного разу втрачав м'яч, зробив один блок-шот та три фоли.

Відео неймовірної атаки за участю Леня