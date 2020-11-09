Український тенісист Ілля Марченко тонко потролив футболіста збірної Росії Артема Дзюбу після того, як росіянин потрапив у секс-скандал. Він спробував спародіювати гравця.

Марченко спародіював російського футболіста Артема Дзюбу, який опинився в центрі інтимного скандалу. Тенісист з України виклав фото у своєму Instagram-акаунті, де лежить без футболки та намагається повторити дії гравця

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Тролінг від українця

"Готуюся до матчу", – лаконічно підписав світлину Марченко.

Тенісист під текстом додав хештеги #дзюба, #підтримкаартема. Цікаво, чи хотів українець насправді підтримати футболіста з Росії, чи це публічний жарт у сторону Дзюби.

Хто такий Ілля Марченко? Український тенісист, став професіоналом у 2005 році та відтоді грав здебільшого у ф'ючерсах та челенджерах. У 2019 році здобув першу перемогу на турнірі серії ATP з листопада 2014 року. Тоді Ілля в Брешії (Італія) зумів виграти челленджер в одиночному та парному розряді. Його найкращий удар – бекхенд, а найулюбленіше покриття –хард.

Скандал з Дзюбою

У мережі з'явився ролик, на якому футболіст займається самозадоволенням. Імовірно, відео було знято в грудні 2019 року, проте з'явилось в інтернеті лише зараз.

Сам Дзюба через кілька годин після появи ролика обмежив доступ до своїх соцмереж, закривши акаунт у Instagram та обмежив коментарі навіть для своїх підписників.

Після такого інциденту головний наставник збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов відмовився викликати капітана національної команди Артема Дзюбу на збори, пов'язаними з майбутніми матчами Ліги націй. Він аргументував це тим, що гравці повинні бути сконцентровані на матчах, а не відриватись на дурниці.