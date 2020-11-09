Украинский теннисист Марченко затролил игрока сборной России Дзюбу после секс-скандала: фото
Украинский теннисист Илья Марченко тонко потролил футболиста сборной России Артема Дзюбу после того, как россиянин попал в секс-скандал. Он попытался спародировать игрока.
Марченко спародировал российского футболиста Артема Дзюбу, оказавшегося в центре интимного скандала. Теннисист из Украины выложил фото в своем Instagram-аккаунте, где лежит без футболки и пытается повторить действия игрока
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Троллинг от украинца
"Готовлюсь к матчу", – лаконично подписал фотографию Марченко.
Теннисист под текстом добавил хэштеги #дзюба, #підтримкаартема. Интересно, хотел ли украинец на самом деле поддержать футболиста из России, или это публичная шутка в сторону Дзюбы.
Кто такой Илья Марченко?Украинский теннисист, стал профессионалом в 2005 году и с тех пор играл в основном во фьючерсах и челенджерах. В 2019 году одержал первую победу на турнире серии ATP с ноября 2014 года. Тогда Илья в Брешии (Италия) сумел выиграть челленджер в одиночном и парном разряде. Его лучший удар – бекхэнд, а самое любимое покрытие –хард.
Скандал с Дзюбой
В сети появился ролик, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако появилось в интернете только сейчас.
Сам Дзюба через несколько часов после появления ролика ограничил доступ к своим соцсетям, закрыв аккаунт в Instagram и ограничил комментарии даже для своих подписчиков.
После такого инцидента главный наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызвать капитана национальной команды Артема Дзюбу на сборы, связанные с предстоящими матчами Лиги наций. Он аргументировал это тем, что игроки должны быть сконцентрированы на матчах, а не отрываться на пустяки.
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