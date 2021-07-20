Збірна України втратила титулованого олімпійця: знову через допінг

Олімпійська збірна України зазнала чергових втрат. Літню Олімпіаду-2020 у Токіо пропустить Ігор Главан, який мав представити Україну у спортивній ходьбі.

Українцю продовжили дискваліфікацію

Українському спортсмену продовжили дискваліфікацію через позитивний допінг-тест. Відповідне рішення виніс Спортивний арбітражний суд (CAS).

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CAS надіслав рішення суду від 15 липня 2021 року на адресу Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Спортивний арбітражний суд переглянув справу та ухвалив рішення збільшити строк дискваліфікації Ігоря Главана до 3 років.

Окрім того, суд анулював результати українця, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Таким чином, Ігор Главан, який був затверджений до складу команди України для участі в Олімпійських іграх-2020 у спортивній ходьбі на 50 кілометрів, не зможе взяти в них участь.

– бронзовий призер чемпіонату світу-2013 на 50 кілометрів. Він вигравав Універсіаду-2015 у командних змаганнях (20 кілометрів). Також Главан двічі ставав чемпіоном Європи у команді (50 кілометрів).

Главана замінить Валерій Літанюк. Він був затверджений Виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації.

Хто пропустить Олімпійські ігри через допінг