Відомі українські гросмейстери Антон Коробов (Харків) і Наталя Букса (Львів) стали лауреатами представницького конкурсу "Шаховий Гетьман" як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2020 року.

Лауреати конкурсу "Шаховий Гетьман", який щорічно влаштовує спільнота "Українські шахи", визначаються шляхом персонального голосування. Варте уваги Українські шахісти підкорили Світову Лігу й університет США У ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п'ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п'яте – 1. У конкурсі "Шаховий Гетьман"-2020 Антон Коробов набрав 297 балів (27 опитаних гросмейстерів поставили його на перше місце, 3 – на друге, 1 – на третє і 1 – на п'яте), Букса набрала 221 бал (18 – перших місць, 3 – других, 4 – третіх). Загалом в опитуванні-2020 взяли участь 68 гросмейстерів.

Коробов і Букса стали лауреатами конкурсу "Шаховий Гетьман", в першу чергу, завдяки своїм перемогам на чемпіонаті України-2020, а також вони вдало зіграли на кількох престижних онлайн-турнірах. Минулого року через карантинні обмеження в Україні та світі відбулося набагато менше шахових змагань, ніж зазвичай. Тому багато учасників голосування утрималися, а підсумки оприлюднені з деякою затримкою. "ШАХОВИЙ ГЕТЬМАН"-2020: перші п'ятірки

Чоловіки (32 номінанти) Антон Коробов (Харків, 2683) – 297 Кірілл Шевченко (Київ, 2599) – 153 Юрій Кузубов (Краматорськ, 2642) – 93 Юрій Криворучко (Львів, 2699) – 62 Василь Іванчук (Львів, 2678) – 43

Жінки (16 номінанток) Наталя Букса (Львів, 2419) – 221 Юлія Осьмак (Київ, 2428) – 96 Марія Музичук (Львів, 2544) – 92 Анна Музичук (Львів, 2535) – 88 Анна Ушеніна (Харків, 2416) – 72