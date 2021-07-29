Український плавець прикро покинув перші Олімпійські ігри в кар'єрі

Українець Ігор Трояновський покинув перші для себе Олімпійські ігри. Плавець не стартував у кваліфікаційному запливі на Іграх у Токіо.

Трояновський покидає дебютні Ігри

18-річний Трояновський був заявлений на дистанцію 100 метрів вільним стилем. У стометрівці Ігор був єдиним представником України.

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На жаль, Трояновський не взяв участь у кваліфікаційному запливі. Відтак, Ігор і не потрапив у фінал змагань.

Причиною відсутності плавця на старті запливу 100 метрів вільним стилем стала рекомендація медиків. У Трояновського травма плеча.

Через травму Трояновський покидає Олімпійські Ігри в Токіо. Ігор зумів виступити тільки на дистанції 200 метрів батерфляєм, але не пройшов у фінал.