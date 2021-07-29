Українець не стартував у запливі
29 липня Ігор Трояновський не стартував у кваліфікаційних запливах на 100 метрів батерфляєм серед чоловіків.
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Чому Трояновський не стартував – не відомо.
- Зауважимо, що Трояновський і Денис Кесиль показали передостанні результати у своїх запливах і не вийшли у півфінал 200 батерфляєм.
Також на Олімпіаді в Токіо завершилися попередні запливи на 200 метрів на спині серед жінок. Єдина українка Дарина Зевіна показала результат 2.12,30.
Зевіна посіла 19 місце, чого не вистачило для виходу у півфінал.
- На Олімпійських іграх-2020 сталася історична подія для України. Михайло Романчук здобув бронзову медаль у плаванні на 800 метрів вільним стилем. Ця нагорода стала для України першою за 17 років у плаванні!