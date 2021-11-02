Український легкоатлет розповів про допінг-махінації у збірній

Український легкоатлет Ігор Главан прокоментував скандал щодо розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства, де йдеться про порушення правил Національним антидопінговим центром України. Він заявив про те, що спортсменів дійсно попереджали про перевірки на допінг.

За махінації попереджав тренер

Главан зазначає, що розпочалося все у 2017 році. Про перевірки на допінг його попереджав тренер.

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"Почалося це з 2017 року. Тоді старшим тренером став Денис Тобіас. Він неодноразово дзвонив, попереджав, коли допінг-контроль, куди треба приїхати. Навіть на закордонних зборах він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що по приїзді додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати, куди треба приїхати", – розповів спортсмен.

За словами спортсмена, якщо WADA брала аналізи, то ніхто ніколи нікого не попереджав. Вони просто телефонували вранці і казали: "Ось допінг-контроль".

Ігор запевняє, що попереджали спортсменів навіть у цьому олімпійському році.

Коли ми були на зборах у Кончі-Заспі у травні, нас попереджали про перевірки. Той самий старший тренер Тобіас дзвонив чи навіть на зборах казав, що "Ось, хлопці, треба здати дві проби чи одну – приїде національний допінг-контроль". Він казав, кому треба здати, прізвища та що треба здати,

– зазначає Главан.

Деякі спортсмени обурювалися через це, оскільки знаючи про перевірку, вони можуть підставити один одного, підсипати препарат у ту ж їжу чи у воду, стверджує Ігор.

"Зараз розумію, що Національний антидопінговий центр повідомляв це у федерацію чи старшим тренерам, а вони потім це говорили вже далі ланцюжком, і це доходило потім до спортсменів", – сказав легкоатлет.

Допін-скандал

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оприлюднило звіт, де йдеться про порушення правил Національним антидопінговим центром України. Операція під назвою "Геркулес" проводилась у 2019-2021 роках.

У розслідувані йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

Результати розслідування не залишилися без реакції зі сторони Міністерства молоді та спорту України. Керівництво НАДЦ залишилося без своїх посад.

Ігор Главан – дворазовий чемпіон Європи з ходьби на 50 км. Перед Іграми в Токіо йому на три роки продовжили дискваліфікацію, яка діяла з літа 2017 року.