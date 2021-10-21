Український коментатор в прямому ефірі матчу Ліги Європи назвав Росію окупантом: відео

Український коментатор Сергій Лук'яненко коментував матч Ліги Європи між російським Спартаком та англійським Лестером. Перед початком матчу коментатор чітко окреслив свою громадянську позицію та ставлення до Росії, назвавши її агресором та окупантом.

Матч Спартак – Лестер відбувся в Москві у середу, 20 жовтня. В Україні цей матч транслювався на платформі Мегого. Коментував цей матч Сергій Лук'яненко.

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На початку трансляції він висловив своє ставлення до Росії як громадянин України.

"Москва – столиця країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала в нашої любої неньки півострів, яка розпочала війну на сході України. на жаль ця війна забрала за підрахунками ООН понад 13 тисяч життів. Як громадянин України, я сьогодні бажаю щиро поразки Спартаку в поєдинку з Лестером. Оскільки спорт не може представляти Росію, країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Але як коментатор, я постараюся нейтрально працювати на цьому поєдинку", – заявив перед початком матчу коментатор.

Варто додати, що сам матч закінчився поразкою Спартака. Команда вигравала 2:0, але після цього пропустила чотири голи від форварда Петсона Дака, який встановив новий рекорд Ліги Європи. У підсумку матч закінчився з рахунком 3:4.