Український клуб вийшов у плей-оф чемпіонату Європи

28 березня фінішував відбірковий турнір онлайн Клубного чемпіонату Європи-2021 (European Online Chess Club Cup 2021). Дві українські команди – Greco-Notary і GreenChess – боролися за путівки в плей-оф, але далі пройшла лише одна.

У клубному чемпіонаті Європи, який називають шаховою "Лігою чемпіонів", традиційно грають найсильніші команди континенту – цього річ їх 90! Карантин практично не вплинув на рівень турніру – як і в попердні роки, тут грає багато яскравих зірок. Тільки нині – в режимі онлайн на платформі Tornelo.

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Greco-Notary йдуть далі

Честь українського клубу Greco-Notary захищають гравці національної збірної та знані професіонали онлайн швидкої гри. І наші шахісти виправдали очікування: Greco-Notary впевнено посіли 1 місце у своїй відбірковій групи Н і вийшли у плей-оф.

Клубний чемпіонат Європи

(European Online Chess Club Cup 2021)

27-31 березня, 90 клубів, три етапи

1 етап – відбірковий етап:

результати Greco-Notary в групі Н

1 тур. Greco-Notary – Canakkale TSK (Туреччина) – 4:0

2 тур. Greco-Notary – SV 1930 Hockenheim (Німеччина) – 2,5:1,5

3 тур. Vugar Gashimov (Азербайджан) – Greco-Notary – 1:3

4 тур. Greco-Notary – KSK Rochade Eupen (Бельгія) – 3,5:0,5

5 тур. SK Doppelbauer Kiel (Німеччина) – Greco-Notary – 1,5:2,5

6 тур. Greco-Notary – Bronshoj Skakforening (Данія) – 4:0

7 тур. Echiquier de Franconville (Франція) – Greco-Notary – 2:2

8 тур. Greco-Notary – SK Prakovce (Словаччина) – 3:1

9 тур. Snieres le Grand Echiquier B (Франція) – Greco-Notary – 1:3

Поки "зелені"

Виступала в Клубному чемпіонаті Європи ще одна українська команда – Green Chess. Наша молода дружина мала 6-й рейтинг у відбірковій групі А (загалом – 54-й на турнірі) і в підсумку посіла 6 місце. Хлопці відпрацювали на "своє" місце, отримали гарний досвід – чекаємо наступні їхні старти.

Що далі?

Greco-Notary пробився до плей-оф, де 18 команд поділені на "три групи по шість" розіграють 9 путівок у фінал. Суперники української команди, як і загальні розклади, поки не оприлюднені, бо ще триває античітерська перевірка.

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