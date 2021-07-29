Ця система пожирає футбол із середини, – український клуб Альянс заявив про припинення існування

На футбольній карті України стане одним клубом менше. Футбольний клуб Альянс із селища Липова Долина опублікував заяву про припинення існування

Демченко: Була перетнута межа

Президент Альянсу Сергій Демченко написав відкритий лист і заявив про те, що клуб знімається з розіграшу Першої ліги України.

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Альянс припиняє існування після матчу 1-го туру проти Металіста у рамках Першої ліги. У клубі залишилися незадоволеними роботою суддів у програному поєдинку.

"Зіграли ми першу офіційну гру в новому чемпіонаті і вона стала останньою краплею! Чому остання крапля? Тому що коли вкладаєш: здоров'я, душу і власні кошти в футбол, то хочеш отримати емоції", – йдеться у заяві.

Демченко переконаний, що арбітр матчу Альянс – Металіст Олександр Омельченко трактував спірні епізоди "на користь однієї команди".

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На його думку, що більше розвивався Альянс, то більше з'являлися навколофутбольні моменти, які заважали клубу.

На сьогодні в українському футболі сформувалася система, яку створили футбольні чиновники, функціонери, президенти клубів і самі клуби. Ця система пожирає футбол із середини і до неї можна віднести багато чого. Заангажованість футбольних органів. На словах всі клуби рівні, а на ділі: "Ну ви ж розумієте – їм потрібніше!",

– заявив Демченко.

Президент клубу зазначив, що не хоче бути "декорацією на цій футбольній сцені".

"Говорити можна багато, але я поважаю себе і свою команду і не хочу бути декорацією на цій футбольній сцені, коли ти вкладаєш душу та власні фінанси, а деякі дійові особи роблять свою справу, а система використовує футбольні клуби, як дійних корів. І в мене немає бажання, щоб ФК Альянс виходив на гру, як худоба на забій", – йдеться у заяві.

На завершення Демченко запевнив, що Альянс ніколи не мав проблем з фінансуванням.

"Плани на сезон були, але була перетнута межа, яку переходити не можна", – резюмував президент.