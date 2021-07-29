Демченко: Была пересечена черта

Президент Альянса Сергей Демченко написал открытое письмо и заявил о том, что клуб снимается с розыгрыша Первой лиги Украины.

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Альянс прекращает существование после матча 1-го тура против Металлиста в рамках Первой лиги. В клубе остались недовольны работой судей в проигранном поединке.

"Сыграли мы первую официальную игру в новом чемпионате и она стала последней каплей! Почему последняя капля? Потому что когда вкладываешь: здоровье, душу и собственные средства в футбол, то хочешь получить эмоции", – говорится в заявлении.

Демченко убежден, что арбитр матча Альянс – Металлист Александр Омельченко трактовал спорные эпизоды "в пользу одной команды".

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По его мнению, чем больше развивался Альянс, тем больше появлялись околофутбольные моменты, которые мешали клубу.

На сегодня в украинском футболе сформировалась система, которую создали футбольные чиновники, функционеры, президенты клубов и сами клубы. Эта система пожирает футбол изнутри и к ней можно отнести многое. Ангажированность футбольных органов. На словах все клубы равны, а на деле: "Ну вы же понимаете – им нужнее!",

– заявил Демченко.

Президент клуба отметил, что не хочет быть "декорацией на этой футбольной сцене".

"Говорить можно много, но я уважаю себя и свою команду и не хочу быть декорацией на этой футбольной сцене, когда ты вкладываешь душу и собственные финансы, а некоторые действующие лица делают свое дело, а система использует футбольные клубы, как дойных коров. И у меня нет желания, чтобы ФК Альянс выходил на игру, как скот на убой", – говорится в заявлении.

В завершение Демченко заверил, что Альянс никогда не имел проблем с финансированием.

"Планы на сезон были, но была пересечена черта, которую переходить нельзя", – резюмировал президент.