Український каратист Горуна – найкращий спортсмен березня за версією Всесвітніх ігор

Станіслав Горуна отримав відзнаку від Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор. Український каратист став найкращим спортсменок першого місяця весни.

Отримав спортивну відзнаку

Лише влітку 2021 року Станіслав Горуна завоював для України "бронзу" Олімпіади-2020 з карате, а вже у лютому 2022 року взяв до рук зброю. Однак на спортивному фронті каратист продовжує збирати відзнаки, пише 24 канал.

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Львів'янина назвали найкращим атлетом березня за версією Всесвітніх ігор. Нагадаємо, що Горуна кваліфікувався на Всесвітні ігри-2022, які відбудуться у Бірмінгемі (США).

Організатори турніру зробили короткий, але красивий відеоролик, у якому зібрані фрагменти зі сутичок Горуни.

Станіслав виставив свою бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 на аукціон на підтримку ЗСУ.

На Всесвітні ігри у Бірмінгем відібрались ще п'ять каратистів – Катерина Крива, Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Різван Талібов.

Відеоогляд поєдинків Станіслава Горуни