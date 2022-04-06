Отримав спортивну відзнаку

Лише влітку 2021 року Станіслав Горуна завоював для України "бронзу" Олімпіади-2020 з карате, а вже у лютому 2022 року взяв до рук зброю. Однак на спортивному фронті каратист продовжує збирати відзнаки, пише 24 канал.

Варто прочитати Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади-2020: кошти підуть на потреби української армії

Львів'янина назвали найкращим атлетом березня за версією Всесвітніх ігор. Нагадаємо, що Горуна кваліфікувався на Всесвітні ігри-2022, які відбудуться у Бірмінгемі (США).

Організатори турніру зробили короткий, але красивий відеоролик, у якому зібрані фрагменти зі сутичок Горуни.

Станіслав виставив свою бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 на аукціон на підтримку ЗСУ.

Зверніть увагу! На Всесвітні ігри у Бірмінгем відібрались ще п'ять каратистів – Катерина Крива, Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Різван Талібов.

Відеоогляд поєдинків Станіслава Горуни