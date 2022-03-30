Все заради миру в Україні

Станіслав Горуна з перших днів війни в Україні взяв до рук зброю. Тепер титулований каратист допоможе рідній країні фінансово.

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Спортсмен виклав на свою бронзову олімпійську нагороду, яку здобув у Токіо, на аукціон. Благодійну справу проводить Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності.

Ціна лоту стартує з 10 тисяч доларів.

Усі зароблені кошти підуть на допомогу українським захисникам. Торги триватимуть до 6 квітня. Відзначимо, до аукціону долучились чимало відомих спортсменів. Серед лотів навіть є футболка одного з найкращих футболістів світу Роберта Левандовського з його автографом.

У коментарі Горуна зазначив, що медаль з Токіо є найціннішою для нього у його щедрій скарбничці нагород. У цій медалі об'єднана уся кар'єра Станіслава. Каратист додав, що немає нічого важливішого за Україну, а в Україні – війна.



Горуна продає медаль Олімпіади-2020 / Скриншот

Нагадаємо, що ця нагорода є унікальною для Горуни та усієї України. Карате вперше було включене в олімпійську програму у Токіо.

Повний текст звернення Станіслава Горуни

Доброго дня. Ми з України, а в Україні – війна. Нас атакує російська армія за наказом президента РФ. Тут тисячі смертей і десятки тисяч поранених. Мільйони людей залишились без дому.

Але наша армія героїчно воює і відбиває рідну землю у ворога.

Моя олімпійська медаль – найцінніша з понад 200 медалей, які я здобув за 19 років кар’єри. Вона символізує всю пророблену мною роботу в спортзалі та на змаганнях. Символізує кожну перемогу, здобуту на шляху до Олімпіади. Я хочу продати її на аукціоні і підтримати свій народ в цей складний час. Немає зараз нічого важливішого за Україну.