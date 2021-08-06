Український каратист Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020
6 серпня 2021 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Станіслав Горуна вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у куміте (до 75 кілограмів). Український каратист їде в Україну з бронзовою нагородою.
Ще одна "бронза" у Токіо
У півфінальній сутичці суперником українця став каратист із Італії Луїджі Буза. З перших секунд каратисти не форсували подій, але один бал (юко) в атаці першим заробив італієць.
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Станіслав блискавично піймав суперника на помилці та зробив підсічку. Але на бали цей момент не тягнув. Ще два бали заробив Буза (0:3). Дуже складно давався цей бій українцю.
На жаль, Горуна не зміг відіграти відставання та здобув "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо. Львів'янин приніс Україні другу нагороду у карате на японській землі.
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Шлях Горуни у Токіо
- Перші дві сутички Станіслава у Токіо завершились перемогами. У стартовій сутичці українець здолав японця Кен Нісімура (2:1). А вже у наступній Горуна вирвав звитягу у американця Томаса Скотта. На останніх секундах українець вийшов вперед 2:1 завдяки відеоповтору, який попросив його тренер Антон Нікулін.
- Наступні дві сутички завершувались для українця не найкращим чином – мирова проти угорця Габора Харспатакі (0:0) та поразка від єгипетського каратиста Абдалла Абделазіза (1:4).