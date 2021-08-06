Український каратист Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020

Станіслав Горуна вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у куміте (до 75 кілограмів). Український каратист їде в Україну з бронзовою нагородою.

Ще одна "бронза" у Токіо

У півфінальній сутичці суперником українця став каратист із Італії Луїджі Буза. З перших секунд каратисти не форсували подій, але один бал (юко) в атаці першим заробив італієць.

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Станіслав блискавично піймав суперника на помилці та зробив підсічку. Але на бали цей момент не тягнув. Ще два бали заробив Буза (0:3). Дуже складно давався цей бій українцю.

На жаль, Горуна не зміг відіграти відставання та здобув "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо. Львів'янин приніс Україні другу нагороду у карате на японській землі.

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Перші дві сутички Станіслава у Токіо завершились перемогами. У стартовій сутичці українець здолав японця Кен Нісімура (2:1). А вже у наступній Горуна вирвав звитягу у американця Томаса Скотта. На останніх секундах українець вийшов вперед 2:1 завдяки відеоповтору, який попросив його тренер Антон Нікулін.

Наступні дві сутички завершувались для українця не найкращим чином – мирова проти угорця Габора Харспатакі (0:0) та поразка від єгипетського каратиста Абдалла Абделазіза (1:4).

У фіналі на Буза чекатиме зустріч проти азербайджанця Рафаеля Агаєва. Він у півфіналі здолав незручного угорця Габора Харспатакі (7:0).