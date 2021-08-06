Шанс номер два для Лівач

Доля Оксани Лівач на Олімпійських іграх була у руках представниці Китаю Сунь Янань. Китаянка у півфіналі повинна була перемогти американку Сару Хільдебрандт для того, щоб дозволити українці вийти на килим у втішній сутичці у боротьбі за "бронзу". Що і зробила Сунь.

Варте уваги Сподіваюсь, що зможу поборотись за "бронзу", – борчиня Лівач після поразки в 1/4 Олімпіади

Перший період минув за тотальної переваги представниці США – 1:7. Лише одне очко віддала вона Янань. А ось після короткого відпочинку китаянка створила щось неймовірне. Здається, їй допомогла підтримка українців, які у тій сутичці вболівали саме за неї.

За декілька секунд до завершення сутички Сунь вигризла у суперниці путівку у фінал Олімпійських ігор – 10:7. Вона не лише пробилась у фінал, а й дозволила Оксані Лівач ще раз вийти на килим у Токіо.

Важливий день у Токіо

Китаянка у фіналі зустрінеться проти японки Юї Сусакі, яка у півфіналі здолала львів'янку, яка виступає за Азербайджан, Марію Стадник – 11:0.

Марія ж у бронзовому фіналі буде боротись проти переможниці втішної сутички Люсія Єлес (Еквадор) Намууцецег Цогт Очір (Монголія). Стадник може здобути свою четверту олімпійську нагороду. На жаль, знову не "золоту".

Цікаво, що саме китаянка перемогла Оксану у чвертьфіналі з рахунком 3:7. Втішна сутичка Лівач відбудеться 7 серпня. Якщо українка зможе перемогти борчиню з Куби Юснейліс Гусман, то буде боротись у бронзовому фіналі. Там не неї вже чекає американка Сара Хільдебрандт.