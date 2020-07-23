Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький не буде виступати на вечорі боксу. Українець буде допомагати Повєткіну у підготовці до бою проти Ділліана Уайта.

Про це повідомив офіційний профіль boxingtime у своєму Instagram.

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Шевадзуцький відправиться в табір Повєткіна ввечері 23 липня, а вже 24 липня вони проведуть перший спаринг. Українець буде допомагати росіянину 3 тижні.

На першому вечорі боксу промоутерської компанії Усика виступлять Великовський, Іванов, Петросян, Малиновський, Сіренко, Захожий, Вихрист і Кутин.

Додамо, що поєдинки мають відбутись 1 серпня у Києві.

Хто такий Ігор Шевадзуцький

Український суперважковаговик, що йде наступним же поколінням за Олександром Усиком. Ігор не був регулярним номер один для збірної, але регулярно боксував на турнірах всілякого масштабу, отримав звання майстра спорту міжнародного класу і навіть виступав у WSB.