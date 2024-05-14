Проте не обійшлося й без зрадників. Одним з таких став 23-річний український півзахисник Артур Мурза.

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Повна відсутність свідомості

Футболіст на початку повномасштабного вторгнення був гравцем Металіста, проте з того часу він не виступав в Україні. Мурза пограв у складі Кизилжара й Аксу в Казахстані, у Латвії за Валмієру, після чого перебрався до австрійського Капфенберга.

Звідти ж гравець у березні 2024 року перейшов "запорєбрик", де виступає за Муром із Другої ліги. Він зізнався, що наразі має подвійне громадянство, при цьому не збирається відмовлятися від українського паспорта, однак мріє виступати за збірну Росії, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Я нічого не порушував, і від українського громадянства не відмовлявся. Вони не мають права позбавляти мене громадянства. Тільки якщо провернути все за якимись новими правилами – тут я вже нічого не пороблю. Сьогодні я повноцінний громадянин Росії. Нині це пріоритет, тут не користуюсь українським паспортом. Найголовніше, щоб у мене не забрали російський паспорт (сміється),

– заявив Артур.

Він розповів, що російське громадянство дуже багато для нього означає та зізнався, що почав займатися його набуттям завчасно – ще до трансферу в Капфенберг (липень 2023 року – 24 Канал).

"Насамперед це можливість у майбутньому потрапити до збірної Росії. Вперше питанням про набуття громадянства Росії почав займатися ще до переїзду до Австрії. А ось заяву на футбольне громадянство писав уже цієї зими, ще навіть не розуміючи, чи вийде з Австрії", – розповів Мурза.

Нагадаємо. Це вже далеко не перший випадок, коли український футболіст втік у Росію. Подібним ганебним вчинком у жовтні 2023 року також відзначився півзахисник юнацького складу Шахтаря Олександр Роспутько.

Що відомо про Артура Мурзу