Останніми днями ситуація на фронтах стрімко погіршилась. Українські військові все більше потребують підтримки українських громадян.
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Мирон Маркевич та Олександр Єзерський на Донеччині
Представники львівських Карпат відвідали наших військових у Донецькій області. Там вони зустрілися з українськими захисниками з KRAKEN, Азова та 3-ї ОШБр.
Зокрема тренери передали військовим велику кількість дронів.
Мирон Маркевич та Олександр Єзерський з українськими захисниками / Колаж з телеграм-каналу Fanatico
Нагадаємо, що львівські Карпати достроково вийшли в УПЛ.