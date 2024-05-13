Останніми днями ситуація на фронтах стрімко погіршилась. Українські військові все більше потребують підтримки українських громадян.

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Мирон Маркевич та Олександр Єзерський на Донеччині

Представники львівських Карпат відвідали наших військових у Донецькій області. Там вони зустрілися з українськими захисниками з KRAKEN, Азова та 3-ї ОШБр.

Зокрема тренери передали військовим велику кількість дронів.



Мирон Маркевич та Олександр Єзерський з українськими захисниками / Колаж з телеграм-каналу Fanatico

Довідка. Мирон Маркевич став тренером Карпат у 2023 році. Олександр Єзерський приєднався до тренерського штабу львівської команди зовсім нещодавно.

Нагадаємо, що львівські Карпати достроково вийшли в УПЛ.