Однако не обошлось и без предателей. Одним из таких стал 23-летний украинский полузащитник Артур Мурза.

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Полное отсутствие сознания

Футболист в начале полномасштабного вторжения был игроком Металлиста, однако с тех пор он не выступал в Украине. Мурза поиграл в составе Кызылжара и Аксу в Казахстане, в Латвии за Валмиеру, после чего перебрался в австрийский Капфенберг.

Оттуда же игрок в марте 2024 года перешел "запоребрик", где выступает за Муром из Второй лиги. Он признался, что сейчас имеет двойное гражданство, при этом не собирается отказываться от украинского паспорта, однако мечтает выступать за сборную России, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Я ничего не нарушал, и от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернуть все по каким-то новым правилам – здесь я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин России. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется),

– заявил Артур.

Он рассказал, что российское гражданство очень много для него значит и признался, что начал заниматься его приобретением заблаговременно – еще до трансфера в Капфенберг (июль 2023 года – 24 Канал).

"Прежде всего это возможность в будущем попасть в сборную России. Впервые вопросом о получении гражданства России начал заниматься еще до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, выйдет ли из Австрии", – рассказал Мурза.

Напомним. Это уже далеко не первый случай, когда украинский футболист сбежал в Россию. Подобным позорным поступком в октябре 2023 года также отметился полузащитник юношеского состава Шахтера Александр Роспутько.

Что известно об Артуре Мурзе