Український футболіст Каплієнко став гравцем російського клубу

Український фланговий захисник Олександр Каплієнко офіційно поповнив ряди московського Торпедо. Угода з футболістом розрахована на 2,5 року.

У новому клубі, до якого Олександр приєднався на правах вільного агента, він гратиме у футболці під номером 25.

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На даний момент Торпедо йде на четвертому місці, набравши 53 очка за 26 турів. В РПЛ піднімаються перші дві команди.

Що відомо про Каплієнка

Останньою командою Каплієнка був Тамбов, який він покинув через борги по зарплаті. Окрім російських колективів Олександр встиг пограти за Динамо Тбілісі, білоруські Смолевичі та турецкий Аланьяспор.

В Україні захищав кольори запорізького Металурга, харківського Металіста та одеського Чорноморця. Тransfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.