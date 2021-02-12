Украинский футболист Каплиенко стал игроком российского клуба
Украинский фланговый защитник Александр Каплиенко официально пополнил ряды московского Торпедо. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года.
Источник:ФК Торпедо
В новом клубе, к которому Александр присоединился на правах свободного агента, он будет играть в футболке под номером 25.
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На данный момент Торпедо идет на четвертом месте, набрав 53 очка за 26 туров. В РПЛ поднимаются первые две команды.
Что известно о Каплиенко
Последней командой Каплиенко был Тамбов, который он покинул из-за долгов по зарплате. Кроме российских коллективов Александр успел поиграть за Динамо Тбилиси, белорусские Смолевичи и турецкий Аланьяспор.
В Украине защищал цвета запорожского Металлурга, харьковского Металлиста и одесского Черноморца. Тransfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
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