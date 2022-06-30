Український дзюдоїст Зантарая відмовився від всіх своїх титулів через допуск росіян до змагань

Український дзюдоїст Георгій Зантарая надіслав листа до Міжнародної федерації дзюдо (IJF). У ньому він попросив позбавити його всіх титулів, які він здобув за кар'єру.

Зантарая: Ви уявляєте, що означає відмовитися від усього

Спортсмен вирішив відмовитися від своїх титулів через пом'якшені санкції щодо росіян, які знову повернулися до виступів. Зантарая переконаний, що повноцінне спортивне життя до України повернеться тоді, "коли абсолютно всі міжнародні федерації прислухаються до рекомендацій МОК про недопуск росіян і білорусів до змагань".

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Тоді українські спортсмени відчуватимуть себе більш-менш захищеними на міжнародній арені, зможуть змагатися. При цьому я не кажу, що потрібно виключати абсолютно всіх білорусів і росіян. У кожного атлета є вибір: виступити проти війни або промовчати,

– наголосив Георгій.

Ексспортсмен вважає, що тим, хто відкрито засудить війну проти України, можна "зробити послаблення" й дозволити змагатися.

"Але що ми бачимо в деяких видах спорту? Росіяни продовжують їздити по турнірах, заробляють гроші, привозять їх до своєї країни, платять податки й, відповідно, наповнюють бюджет Росії та спонсорують війну, роблять внесок у те, щоб в Україні продовжували гинути мирні жителі. Я вважаю, що таким спортсменам немає виправдання. Як немає виправдання тим, хто зараз мовчить і ніяк не висловлюються на тему війни", – зазначив титулований дзюдоїст.

Зантарая наголосив, що за деякий час президент федерації шкодуватиме про своє рішення. Він запевнив, що й досі не отримав відповіді від IJF.

Хтось може сказати, що мене хтось змусив, напоумив. Слухайте, ви уявляєте, що означає відмовитися від усього, що завоював упродовж 25 років? Зробити такий крок мене може змусити тільки внутрішнє відчуття, крик душі й бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимось чином допоможуть зберегти бодай одне життя, я буду дуже вдячним. Нагороди – ніщо, порівняно з людським життям,

– додав Зантарая.

Що відомо про дзюдоїста

Зантарая закінчив свою кар'єру наприкінці 2021 року. На рахунку титулованого дзюдоїста 6 медалей чемпіонатів світу (зокрема "золото" 2009 року), дві нагороди Європейських ігор (серед яких золота 2019-го), три медалі чемпіонату Європи (з них дві – золоті) та понад 20 нагород турнірів рівня мастерз, Великого шолома й гран-прі.

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