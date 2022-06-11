Зантарая: Поки ви реєструєтесь на турнір – в Україні щодня вмирає сотні людей

Георгій Зантарая зробив сміливу заяву у своїх соцмереж, яку вже поширили чимало провідних українських спортсменів. Дзюдоїст зробив її після того, як побачив, що Міжнародна федерація дзюдо допускає до турніру в Улан-Баторі спортсменів із ворожої Росії.

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Начебто російські дзюдоїсти виступатимуть під нейтральним статусом. Зантарая нагадав усіх, що раніше писав вже, що спорт не може бути поза політикою, а особливо у часи жахливої війни.

Саме тому я хочу зробити таке важливе для мене повідомлення: якщо російським спортсменам таки дозволять брати участь в турнірі – я офіційно відмовлюсь від усіх своїх титулів та звання чемпіона світу!,

– написав Георгій.

"Я не буду стояти осторонь"

Зантараю сильно розчарувався у Федерації свого виду спорту. Хоча до цього вона сповідувала цінності миру, єднання та дружби, а зараз підтримує війну в Україні. Георгій додав, що українських дзюдоїстів не буде на змаганнях, куди допускають людей, які підтримують кровопролиття в Україні.

Я не буду стояти осторонь, я хочу, щоб всі знали, що поки ви реєструєтесь на турнір – в Україні щодня вмирає сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами та вибухами. Я хочу запевнити, що Україна не братиме участь в турнірі, якщо представники Росії будуть до нього допущені навіть під прапором Федерації,

– відповів Зантарая.

"Для мене надважливо, щоб спорт, яким я займаюсь все життя, і його головні представники були на боці України: країни, де я виріс, жив, працюю і країни, яка зараз не може повноцінно функціонувати через війну, яку розпочала Росія!", – додав українець.

Зантарая назавжди увійшов в історію дзюдо