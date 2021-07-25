Третій поспіль провал: український дзюдоїст Зантарая програв в 1/8 фіналу Олімпіади

У неділю, 25 липня, на Олімпіаді-2020 у Токіо вступили у боротьбу за нагороди дзюдоїсти. Українець Георгій Зантарая не зміг вийти у чвертьфінал змагань.

Нефартові Олімпійські ігри

33-річний українець був однією з надій України на медалі з дзюдо. У ваговій категорії до 66 кілограмів Георгій Зантарая зупинився на стадії 1/8 фіналу.

Читайте також Костевич прикро зупинилась за крок від медалей Олімпіади у Токіо

За крок до чвертьфіналу дзюдоїст програв словенцю Андріану Гамбочу. Суперник скористався помилкою українця та вийшов в 1/4 Олімпійських ігор. Зантарая завершив свої виступи у Токіо. Георгій зазнав невдачі на третій Олімпіаді поспіль.

Кривдник Георгія у чвертьфіналі зустрінеться з південнокорейцем Ан Ба Улом.

Короткий шлях Зантараї на Олімпіаді-2020

24 липня 20-річна дзюдоїстка Дарія Білодід здобула "бронзу" Олімпійських ігор . Її нагорода стала першою для України у Токіо та дебютною у кар'єрі українки.

Першим суперником українця був іспанець Мартін Альберто Гайнеро. Стартова сутичка та відразу надскладний екзамен.

Іспанський дзюдоїст поступався Зантараї, але все ніяк не давав провести захват українцю. Їх бій перейшов у голден скор (до першого результативного прийому). Георгій вийшов у наступне коло лише після трьох попереджень суперника.