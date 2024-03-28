Поєдинок відбудеться під час шоу UFC 22 червня. Місце зустрічі – Саудівська Аравія.

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Бій відбудеться у рамках шоу UFC

У головній події бою за звання обов'язкового претендента у середній вазі зійдуться ексчемпіон Роберт Віттакер (25-7) з Австралії та російський боєць, який представляє ОАЕ, Хамзат Чимаєв (13-0).

У співголовному поєдинку вечора зустрінуться два росіяни – Олександр Волков (37-10) і Сергій Павлович (18-2).

Нагдаємо, що у попередньому поєдинку Потєря здобув перемогу над Робертом Бричеком (17-6) на UFC Fight Night 236 у Лас-Вегасі.

Що відомо про українського бійця