Поєдинок відбудеться під час шоу UFC 22 червня. Місце зустрічі – Саудівська Аравія.
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Бій відбудеться у рамках шоу UFC
У головній події бою за звання обов'язкового претендента у середній вазі зійдуться ексчемпіон Роберт Віттакер (25-7) з Австралії та російський боєць, який представляє ОАЕ, Хамзат Чимаєв (13-0).
У співголовному поєдинку вечора зустрінуться два росіяни – Олександр Волков (37-10) і Сергій Павлович (18-2).
Нагдаємо, що у попередньому поєдинку Потєря здобув перемогу над Робертом Бричеком (17-6) на UFC Fight Night 236 у Лас-Вегасі.
Що відомо про українського бійця
- 27-річний український боєць змішаних єдиноборств.
- Він став чемпіоном української організації WWFC у напівважкій вазі в 2021 році.
- У вересні 2021 року отримав контракт з UFC, ставши одним із переможців "Турніру претендентів Дейни Вайта".
- Протягом своєї професійної кар'єри він здобув 20 перемог і зазнав п'яти поразок. У UFC його статистика: дві перемоги і три поразки.