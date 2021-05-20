Український борець Сагалюк – бронзовий призер чемпіонату Європи U-23 у Скоп'є

У Скоп'є (Македонія) продовжується чемпіонат Європи з боротьби до 23-х років. Українські борці завершили для себе змагання з трьома нагородами.

Українські борці у Македонії

Третю медаль у скарбничку української збірної поклав Денис Сагалюк. У ваговій категорії до 86 кілограмів українець здобув "бронзу".

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Денис розпочав свій шлях нагороди із впевненої перемогу у кваліфікації над представником Польщі (9:2). Вже у наступному раунді Денис програв борцю з Азербайджану Орхану Абасову (3:1), але завдяки перемозі над ізраїльським борцем Урі Калашніковим вийшов бронзовий фінал.

Сагалюк виклався на усі 100% та у напруженому бою переміг німця Ларса Шейфла 4:3. Сагалюк – бронзовий призер чемпіонату Європи у Македонії. "Золото" у цій вазі здобув росіянин Аманула Расулов.

Українські борці повертаються додому з трьома нагородами – одне "золото" та дві "бронзи".

Раніше Ерік Арушанян став чемпіоном Європи. Інший українець Валентин Бабій поборовся у вазі 79 кілограмів. У бронзовому фіналі борець з України зустрівся з італійцем Сальваторе Діана. Наш спортсмен здобув впевнену перемогу 11:1. Бабій – бронзовий призер Європи.

Також за крок до медалей зупинились четверо борців, які посіли 5 місця.