Украинские борцы в Македонии

Третью медаль в копилку украинской сборной положил Денис Сагалюк. В весовой категории до 86 килограммов украинец получил "бронзу".

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Денис начал свой путь с уверенной победы в квалификации над представителем Польши (9: 2). Уже в следующем раунде Денис проиграл борцу из Азербайджана Орхану Абасову (3:1), но благодаря победе над израильским борцом Ури Калашниковым вышел в бронзовый финал.

Сагалюк выложился на все 100% и в напряженном бою победил немца Ларса Шейфла 4:3. Сагалюк – бронзовый призер чемпионата Европы в Македонии. "Золото" в этом весе получил россиянин Аманула Расулов.

Украинские борцы возвращаются домой с тремя наградами – одно "золото" и две "бронзы".

Ранее Эрик Арушанян стал чемпионом Европы. Другой украинец Валентин Бабий поборолся в весе 79 килограммов. В бронзовом финале борец из Украины встретился с итальянцем Сальваторе Диана. Наш спортсмен одержал уверенную победу 11:1. Бабник – бронзовый призер Европы.

Также в шаге от медалей остановились четверо борцов, занявших 5 места.