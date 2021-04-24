Український борець Пишков переміг чемпіона світу з Росії, виконавши неймовірний кидок: відео

У польській Варшаві продовжується чемпіонат Європи з боротьби. Греко-римський борець з України Дмитро Пишков провів яскравий поєдинок в 1/4 фіналу.

Яскравий кидок українця

34-річний Дмитро Пишков розпочав свій шлях на польській землі з 1/8 фіналу чемпіонату Європи. На цій стадії на українця чекав суперник із Чехії Якуб Белеш. Греко-римський борець з України здобув впевнену перемогу з рахунком 10-0.

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У чвертьфіналі Пишков зустрівся з чемпіоном світу з Росії Абуязидом Манциговим. У напруженому поєдинку Дмитро поступався у рахунку, але суддя поставив суперника у партер, яким блискуче скористався український борець. Пишкову вдалось продовжити свою серію з перемог 12-4.

Не лише звитягою запам'ятався борець нашої країни. Дмитру вдалось виконати яскравий кидок "вертушка". Такі кидки заслуговують на додаткові оплески.

Вже у півфіналі на українця чекала поразка від турецького борця Януса Емре Басара 4-0. Пишков у малому фіналі буде змагатись за "бронзу" чемпіонату Європи. Його суперником у ваговій категорії 77 кілограмів стане азербайджанець Санан Сулейманов.

Нагадаємо, що один з лідерів української збірної Жан Беленюк програв у чвертьфіналі представнику Сербії Зурабі Датунашвілі.

Пишков – Манцигов відеоогляд сутички